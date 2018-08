Eiffeltårnet er lukket: Personalet går til kamp mod tre timer lange »monsterkøer«

Er du på sommerferie og havde planlagt en tur i det berømte Eiffeltårn i Paris, kan det blive svært de kommende dage.

Onsdag eftermiddag lukkede personalet nemlig for al adgang til tårnet i en strejke over en ny billetpolitik, som personalet mener skaber »monsterkøer.«

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Se billederne: Eiffeltårnet sikres med glas og metal for mere end 250 millioner

Lukningen skete, efter forhandlinger med fagforeninger faldt sammen tidligere onsdag.

De turister, der allerede var i færd med at nyde udsigten over hele Paris, fik dog lov til at færdiggøre deres besøg.

Personalet havde allerede planlagt at strejke over de nye regler torsdag.

De 300 medarbejdere er vrede over, at ledelsen har besluttet, at halvdelen af billetterne solgt til tårnet kun skal være tilgængelige til folk, der køber dem på forhånd og vælger et specifikt tidspunkt for deres besøg.

Tidligere var det kun 20 pct. af billetterne, der kunne bookes på forhånd.

Samtidig har ledelsen indført, at nogle af elevatorerne kun må bruges til folk, der har købt billet på forhånd, hvilket ifølge personalet skaber »monsterkøer.«

Det sagde talsmand fra fagforeningen CGT (General Confederation of Labour), Denis Vavassori, onsdag.

I perioder, hvor der ikke er mange bookede billetter på forhånd, resulterer det nemlig i halvtomme elevatorer, selvom andre turister, der ikke har booket billet på forhånd, har stået i kø i op til tre timer, lyder det fra medarbejderne.

Og i perioder, hvor mange har booket billet på forhånd, kan de risikere at vente meget længere end til det tidspunkt, de havde booket billet til.

Runde broer og skæve barer: Når Københavns Amsterdam nyder foråret, er det svært at se, at man er i Nordeuropa Området langs Christianshavns Kanal er et farverigt miks af skæve, gamle huse og moderne arkitektur, gourmetrestauranter og brune værtshuse.

»Medarbejdernes tålmodighed er brugt op,« sagde Vavassori.

Personalet forlanger, at alle elevatorer skal være til rådighed for alle - uanset hvilken billet man har købt.

SETE, som er firmaet, der driver stedet, sagde ifølge AFP, at de sælger 10.000 online-billetter til tårnet hver dag, og at »ventetiden er meget kort«.

»For besøgende, der kommer uden billetter, er ventetiden ved foden af ​​Eiffeltårnet nøjagtigt det samme som sidste år, mens antallet af besøgende er steget,« lød det fra en talsmand fra SETE.