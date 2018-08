Overblik: Sådan bidrager Danmark i kampen mod naturbrande

Danske brandfolk har i næsten to uger kæmpet mod svenske naturbrande i Ljusdal Kommune nord for Stockholm.

Her kan du få et overblik over den danske indsats:

* Torsdag 19. juli bliver 27 brandfolk sendt til Sverige for at hjælpe med at bekæmpe skovbrande i den sydlige del af Ljusdal.

* Planen er i første omgang, at holdet skal være i aktion i tre dage. Men fredag 20. juli besluttes det at sende yderligere et hold afsted.

* Søndag 22. juli ankommer et afløserhold med 23 danske brandfolk til Sverige. De afløser hovedparten af det første hold, hvoraf ni dog bliver tilbage.

* Mandag 23. juli ankommer et supplement med yderligere 28 danske brandfolk til Sverige.

* Dermed når den samlede danske brandmandsstyrke i Sverige op på 60 personer.

* Mandag 23. juli imødekommer Beredskabsstyrelsen en svensk anmodning om forlængelse af det danske bidrag. Indsatsen forlænges frem til 5. august.

* Beredskabsstyrelsen oplyser samtidig, at den afholder udgifterne til missionen.

* Det danske mandskab medbringer egne slukningskøretøjer, pumper, vandkanon, brandmandsdragter, røgdykkerudstyr og fødevareforsyninger.

* Alle udsendte er frivillige - dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

* Mandag 30. juli forlader brandfolk fra flere andre lande Sverige, i takt med at brandene langsomt er kommet under kontrol. Danskerne bliver, mens blandt andre norske, franske og tyske kolleger rejser hjem.

* Tirsdag 31. juli bliver 60 nye danske brandfolk sendt til Sverige for at erstatte det hold, der har været i landet i en uges tid.

* Den 1. august melder Beredskabsstyrelsen, at indsatsen forlænges til den 7. august med sidste arbejdsdag 6. august. Det ventes at være den sidste forlængelse.

* Samtidig oplyser Beredskabsstyrelsen, at der skal bruges en del dage på at pakke ned efterfølgende. Derfor ventes de sidste danskere og det sidste udstyr første at været retur i Danmark omkring 12. august.

Kilde: Beredskabsstyrelsen.