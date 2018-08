Dansk mand fanget af østrigsk politi efter at have påkørt 12 biler

En dansk mand i 50'erne har påkaldt sig politiets opmærksomhed under et ophold i den østrigske hovedstad, Wien.

Det skete, da han mandag nat skulle transportere musikudstyr for et band og endte med at påkøre flere trafikskilte, vejstolper og 12 parkerede biler.

Det oplyser det lokale politi til Ekstra Bladet.

Manden førte en lastbil i den forkerte retning på en ensrettet gade, og et vidne forsøgte at stoppe ham ved at banke på lastbilens dør, men uden held.

Politiet identificerede ham senere gennem et logo på lastbilen.

Danskeren blev i første omgang tilbageholdt og skal nu blandt andet gennemgå medicinske test, men han er ikke blevet anholdt, oplyser politiet.