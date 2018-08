Svenske kronjuveler stjålet: Tyvene stak af i motorbåd

»Et tyveri fra det svenske samfund«.

Sådan beskriver Christofer Lundgren, domprovst ved domkirken i den svenske by Strängnäs, det faktum, at to ukendte gerningsmænd tirsdag stjal flere svenske kronjuveler, der var udstillet i kirken.

Juvelerne, som er udsmykket med guld, ædelsten og perler, stammer fra 1611 og var en del af kong Karl IX og dronning Kristinas begravelsesregalier.

Der er tale om en kongekrone, en dronningekrone samt et rigsæble.

Svensk politi modtog anmeldelsen om tyveriet klokken 11.44. Ifølge politiet skulle gerningsmændene efter tyveriet have forladt stedet i en mindre motorbåd, der lå fortøjret tæt ved kirken.

Politiet har siden da undersøgt kirken nærmere, ligesom man har haft helikoptere ude for at lede efter gerningsmændene - både over land og vand.

De seneste meldinger lyder onsdag morgen på, at politiets efterforskning i løbet af natten ikke har resulteret i afgørende nyt i sagen.

Christofer Lundgren forklarer over for den svenske avis Expressen, at der er tale om »unikke og uerstattelige regalier«.

Kongejuvelerne blev oprindeligt lagt i de kongeliges kister, da de blev begravet, men er siden blevet taget op derfra og udstillet i en særlig glasmontre.

Ifølge svensk politi har gerningsmændene højst sandsynligt skaffet sig af med motorbåden, hvorefter de er stukket af i en flugtbil.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, som kan have set båden eller andre mistænkelige ting i området, tirsdag.

Da de stjålne kronjuveler, der ifølge politiet har en »høj markedsværdi«, ikke umiddelbart er lette at sælge videre, formodes det, at der er tale om et bestillingsarbejde.