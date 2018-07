Tyrkisk domstol vil ikke ophæve husarrest for præst

En domstol i den tyrkiske by Izmir afviser en anmodning om at ophæve husarresten for den amerikanske præst Andrew Brunson.

Præsident Donald Trump har allerede truet Tyrkiet med sanktioner, hvis ikke den protestantiske præst løslades.

Andrew Brunson blev for snart to år siden anholdt og fængslet. Han blev beskyldt for at have støttet folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i sommeren 2016.

I sidste uge besluttede en dommer, at Brunson skulle overføres til husarrest.

Brunsons advokat forsøgte tirsdag uden held at få en domstol til at ophæve husarresten og lade ham rejse, skriver nyhedsbureauet Anadolu.

Han risikerer op til 35 års fængsel, hvis han dømmes skyldig i anklagerne. Han har nægtet sig skyldig.

Sagen truer med at forværre forholdet mellem de Nato-allierede USA og Tyrkiet.

Trump skrev i sidste uge på Twitter, at USA vil straffe Tyrkiet, hvis det ikke løslader præsten.

- USA vil påføre Tyrkiet store sanktioner for dets langvarige fængsling af præsten Andrew Brunson, lød det.

- Han lider meget. Denne uskyldige troens mand bør øjeblikkeligt løslades, mente præsidenten.

Det fik præsident Recep Tayyip Erdogan til at svare, at han ikke vil lade sig kue og ydmyge af den amerikanske præsident. Erdogan kaldte Trumps trusler for "psykologisk krigsførelse".

- USA bør ikke glemme, at de vil kunne miste en stærk partner, sagde han.

Brunson beskyldes for at have støttet en bevægelse, der ledes af den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen er under anklage for at være det fejlslagne militærkups bagmand. Han bor i dag i USA.

Erdogan har tidligere foreslået en byttehandel.

- I har også en præst, så udlever ham til os, sagde han i en tale sidste efterår.