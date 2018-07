Overblik: Sådan bidrager Danmark i kampen mod naturbrande

Danske brandfolk har i næsten to uger kæmpet mod svenske naturbrande i Ljusdal Kommune nord for Stockholm.

Her kan du få et overblik over den danske indsats:

Torsdag 19. juli blev 27 brandfolk sendt til Sverige for at hjælpe med at bekæmpe skovbrande i den sydlige del af Ljusdal.

Planen var oprindelig, at holdet skulle være i aktion i tre dage. Men fredag 20. juli blev der truffet beslutning om at sende yderligere et hold afsted.

Søndag 22. juli ankom et afløserhold med 23 danske brandfolk til Sverige.

Dette hold afløste hovedparten af det første hold, hvoraf ni blev tilbage, herunder sektionschef Martin Vendelbo.

Mandag 23. juli ankom yderligere 28 danske brandfolk til Sverige.

Dermed er den samlede danske brandmandsstyrke i Sverige på 60 personer.

Mandag 23. juli oplyser Beredskabsstyrelsen, at Sverige har anmodet om forlængelse af det danske bidrag. Det imødekommes, og indsatsen forlænges frem til 5. august.

Beredskabsstyrelsen oplyser samtidig, at den afholder udgifterne til missionen.

Det danske mandskab medbringer egne slukningskøretøjer, pumper, vandkanon, brandmandsdragter, røgdykkerudstyr og fødevareforsyninger.

Alle udsendte er frivillige dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

Mandag 30. juli forlod brandfolk fra flere lande Sverige, i takt med at brandene langsomt er kommet under kontrol. Blandt andet har brandfolk fra Norge, Frankrig og Tyskland forladt Sverige. Danskernes planer er stadig at blive og hjælpe til frem til søndag 5. august.

Tirsdag 31. juli bliver 60 nye danske brandfolk sendt til Sverige for at erstatte det hold, der har været i landet i en uges tid.

Hvor danskerne tidligere blandt andet har skullet holde skovbrande væk fra et nærliggende kraftværk, består den primære opgave nu i at hjælpe det svenske beredskab med at indskrænke området omkring skovbranden.

Kilde: Beredskabsstyrelsen