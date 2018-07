To danskere er døde i ulykke med propelfly i Schweiz

En 59-årig dansk kvinde og hendes 20-årige søn omkom fredag, da et lille propelfly styrtede ned i de schweiziske alper.

Det oplyser schweizisk politi tirsdag til Ekstra Bladet.

Ifølge mediet var de to danskere fredag ude at flyve med en 54-årig mand fra Schweiz samt pilotens 21-årige søn i et fly fremstillet af den franske flyfabrikant Robin.

Lørdag kom det frem, at de fire var omkommet i en kollision med en gletsjer, og nu bekræftes det altså, at to af ofrene er danskere med bopæl i Danmark.

Da politiet lørdag fortalte om ulykken, kom det ifølge det franske nyhedsbureau AFP frem, at flyet var lettet fra lufthavnen i byen Sion på en "fornøjelsestur".

Inden ulykken var flyet gået ned i 3300 meters højde i et område i kantonen Valais, hvor bjerget Dunantspitze ligger.

Efter at have fået en melding om flystyrtet, sendte den schweiziske redningstjeneste et redningshold til stedet. Her fandt man piloten og de tre passagerer dræbt.

- Omstændighederne omkring ulykken er endnu ikke fastslået, lød det i den forbindelse fra politiet.

Tirsdag er der tilsyneladende ikke noget nyt på den front. Ekstra Bladet skriver således, at undersøgelserne fortsat er i gang.

Ulykken kommer efter en usædvanligt dødelig vintersæson i de schweiziske alper, hvor flere vandrere er omkommet i laviner.