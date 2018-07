Europæiske brandfolk er ved at forlade Sverige

Vandbomber fra luften, brandslukning på markerne og en hjælpende hånd fra vejret har givet resultat i Sverige, som i de seneste uger har oplevet omfattende naturbrande.

I nogle områder har beboerne fået besked om, at de kan vende hjem igen.

Og mange af de udenlandske brandfolk, som har hjulpet til i kampen mod flammerne, kører også hjemad.

Den reducerede fare for nye skovbrande gør, at svenske myndigheder har besluttet at reducere den udenlandske hjælp.

I Dalarna, hvor tyske brandfolk har været sat ind for at hjælpe deres svenske kolleger, begynder konvojer af brandbiler og andre køretøjer at trille sydpå mod Tyskland.

- Der er stadig mange, som arbejder her nu, men det er lidt roligere, siger en talskvinde for Älvdalens kontaktcenter til det svenske nyhedsbureau TT.

Også de omkring 40 brandfolk og ti helikoptere, der er kommet fra Norge for at hjælpe til i kampen mod de svenske skovbrande, er nu tilbage i Norge, oplyser det norske beredskab mandag til nyhedsbureauet NTB.

Også brandfolk fra Frankrig og Portugal har hjulpet til med at bekæmpe de mange skovbrande i det centrale, vestlige og nordlige Sverige.

De franske brandslukningsfly fløj hjem for et par dage siden, fordi brandrisikoen nu vurderes at være højere i Sydeuropa end i Sverige.

60 danske brandfolk er udsendt for at hjælpe til mod flammerne i Ljusdal kommune i det centrale Sverige. De skal efter planen blive i Sverige frem til 5. august.