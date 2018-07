Vrede i Italien: heltehund fra jordskælv slået ihjel med gift

SAN FRANCISCO

Dyreretsaktivister i Italien har krævet hårdere straffe for dyremishandling, efter en redningshund, der er blevet hyldet for at redde liv efter et stort jordskælv i 2016, er blevet slået ihjel med gift.

Schæferhunden Kaos var sammen med sin ejer, Fabiono Ettore, en af de første hunde, som nåede frem til den centralitalienske by Amatrice, da et jordskælv i skalaen 6,2 fik store dele af byen til at styrte i grus, dræbte 230 mennesker og fangede mange indbyggere under murbrokkerne.

Amatrice efter jordskælvet i 2016. Foto: AP/Massimo Percossi

Kaos snusede sig frem til, hvor mange af ofrene var begravet, hvilket betød, at flere blev reddet ud i tide. For nyligt afslørede en taknemmelig Amatrice en statue af en af hundene fra den dag som et evigt minde.

Senere samme år var schæferhunden også i aktion ved det kraftige jordskælv i Norcia, ligesom det for nyligt hjalp med at finde en forsvunden mand.

Fabiono Ettore fandt sin hund død i sin have i lørdags. Ifølge The Guardian havde han hørt den gø ved 2-tiden om natten, men få timer efter fandt han den død på jorden.

»Jeg har ingen ord. Jeg kan ikke forstå, hvem gør sådan noget,« sagde han ifølge avisen.

Fra dyreretsgruppen Animalisti Italiani sagde kommunikationschefen, Rinaldo Sidoli, at der stod en »farlig kriminel« bag og opfordrede politikere til at handle, så folk i fremtiden vil blive straffet hårdere for sådanne handlinger.

En mand græder, mens andre hjælper et offer ud af murbrokkerne. Foto: AP/Massimo Percossi

»Kaos reddede mennesker, og nu har mennesker forgiftet ham,« sagde Sidoli.

Italiensk politi har iværksat en efterforskning af sagen.