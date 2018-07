Efter 64 år: Afdød fransk skiløber identificeret via sociale medier

En fransk skiløber, der forsvandt i Italien for 64 år siden er blevet identificeret efter italiensk politi delte hans historie med billeder af hans fundne ejendele på Facebook. Skiløberens ejendele blev fundet 3.000 meter oppe i alperne.

Det skriver BBC.

Resterne af et lig, skiudstyr og en brille blev fundet højt oppe i Italiens Aosta-region i 2005. Det kunne dog ikke lade sig gøre for det italienske politi at identificere ofret, og derfor besluttede de i sidste måned at dele et billede med skiudstyret og brillerne på Facebook i håb om, at nogen ville kunne genkende dem.

En fransk familie kunne dog genkende brillerne og matchede dem med et billede af deres forsvundne slægtning Henri Le Masne og det genåbnede efterforskningen.

Der var fra start kun få spor, der kunne indikere, hvem manden var. Hans tøj var broderet med initialer og han havde ski af træ - noget som på den tid var dyrt. De kunne konkludere, at manden var omkring 175 cm høj, ca. 30 år, og at han var død i foråret.

I juni delte det italienske politi så deres fund på Facebook og opfordrede folk til at dele information, særligt i Frankrig og Schweiz.

Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.

Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre— Polizia di Stato (@poliziadistato) 29. juli 2018

Historien blev derefter samlet op af franske medier, og en kvinde ved navn Emma Nassem hørte den i radioen og tænkte, at det muligvis kunne være hendes onkel Henri Le Masne der var tale om, da han forsvandt efter en storm under en skitur nær Matterhorn ved den schweiziske grænse.

Le Masnes yngre bror Roger, der nu er 94 år skrev en mail, hvori han beskrev sin storebror.

»Jeg er lillebror til Henri Le Masne, der højst sandsynligt er den skiløber, der forsvandt for 64 år siden. Han var en ungkarl og meget selvstændig. Han arbejde for finansministeriet i Paris,« stod der i mailen, som blev delt med politiet.

Politiet har sagt til BBC, at et fotografi af Le Masne med brillerne på matchede dem, de fandt sammen med skiudstyret. En dna-test bekræftede derefter identificeringen.