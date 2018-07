Voldsom industribrand skaber risiko for eksplosion i Sverige

Republikken Nordmakedonien er på vej mod Nato-medlemskab, men Rusland kæmper imod. Grækenland har udvist russiske diplomater for at påvirke processen.

Hvor slemt er det for Frankrigs præsident, at han ikke fyrede sin bodyguard, der klædte sig ud som politimand og slog på demonstranter?

Blokaden mod Qatar er gået ind i sit andet år, og meget tyder på, at den værste krise i Golfen i årtier kan komme til at trække ud i årevis. Landene bag blokaden viser ingen tegn på optøning, og Qatar er så rigt, at det kan modstå belejringen i årtier.