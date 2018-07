Græske brandfolk tilslutter sig ramaskrig: Regering ansvarlig for tragedie

Dødstallet er nu oppe på 88, og storbrandene hærger stadig nær den græske hovedstad Athen.

Både befolkningen og det græske oppositionsparti, Nyt Demokrati, har kritiseret regeringen for ikke at tage ansvar for brandene, og nu stemmer de græske brandmænd i. Det skriver The Guardian.

Dimitris Stathopoulos, den øverste leder af det offentlige brandvæsen, mener, at myndighederne var alt for dårligt forberedte på katastrofen, og at de burde undskylde tragedien.

»Du lod os brænde«: Grækere er vrede på minister, som siger, at de lokale var med til at forværre brand

»Regeringen siger, at der ikke er begået nogen alvorlige operationelle fejl, men hvad den ikke nævner er, at der er begået tusindvis af små fejl. Alle de fejl udgør den store fejl, og det er derfor, vi har har oplevet så mange dødsfald som aldrig før,« siger han til The Observer.

Stathopoulos fortæller, at brandvæsnet anbefalede at evakuere området, men at regeringen valgte at overhøre rådet.

Den græske befolkning har beskyldt landets premierminister, Alexis Tsipras, for ikke at have de nødvendige beredskab- og evakueringsplaner klar, og mange undrer sig over, at myndighederne valgte at lukke hovedvejen mellem den hårdest ramte by, Mati, og Athen, hvilket betød, at flere døde i deres biler, fordi de var fanget i trafikpropper.

Alexis Tsipras tog fredag det politiske ansvar for katastofen, men luftede samtidsig en teori om, at flere af brandene skulle være påsat.

Græsk leder tager det politiske ansvar for katastrofebrand

Den teori afviste brandvæsnets afdeling for brandstiftelse lørdag og slog samtidig fast, at brandene med al sandsynlighed er startet, fordi nogle har brændt træ i området.

»Den græske regering har traditionelt fundet det belejligt at anklage profitmagere, brandstiftere, terrorister og endda udenlandske agenter for alt muligt. Ved at komme med sådanne brandfarlige beskyldninger undgår myndighederne at skulle indrømme deres dårlige forberedelse, og at de har fejlet ved ikke at indføre og håndhæve de nødvendige love og sikkerhedsreguleringer,« siger Tsipras' tidligere nære kollega og finansminister, Yanis Varoufakis til The Guardian.

Brandmænd har fundet flere døde i forkullede græske byer

Brandene er endnu ikke under kontrol, og mange er fortsat savnet. Regeringen har efter det offentlige ramaskrig sagt, at den vil arbejde for at minimere muligheden for, at en sådan katastrofe kan gentage sig.