Endnu en pædofilisag i den katolske kirke: Kardinal træder tilbage

Endnu en møgsag er landet på det pavelige skrivebord.

Den tidligere ærkebiskop i Washington DC, kardinalen Theodore McCarrick, der er en af de mest prominente figurer i den katolske kirke står anklaget for at have misbrugt både små drenge og voksne mænd seksuelt. Ifølge en pressemeddelelse fra Vatikanet modtog Pave Frans derfor lørdag hans opsigelse.

Politiet er i gang med at undersøge anklagerne mod den 88-årige McCarrick, og han har siden den 20. juni været suspenderet fra sit kirkelige embede.

Overgrebene fandt angiveligt sted for flere årtier siden, og en mand, der på daværende tidspunkt var bare 11 år, har anklaget kardinalen for at misbruge ham seksuelt i næsten 20 år.

Flere mænd, har desuden anklaget den tidligere ærkebiskop for at have voldtaget dem som voksne i en strandhytte i New Jersey under et præsteseminar.

McCarrick nægter alle beskyldninger, men de nye pædofilianklager har lagt pres på Pave Frans, idet han tidligere har udtalt, at han vil gøre alt for at bekæmpe den »kultur af løgne,« han mener hersker i den katolske kirke.

Paven har foruden at acceptere kardinalens opsigelse rådet ham til, at »bede og søge om syndsforladelse indtil anklagerne mod ham er undersøgt og ført i en kirkelig retssag.«

Vatikanet har de seneste år været ramt af adskillige sexskandaler, bl.a. blev en af Pavens tætteste rådgivere, Kardinalen George Pell fra Australien, tidligere på året anklaget for talrige seksuelle overgreb.