Putin vil hæve pensionsalderen, men: Russerne vil have en folkeafstemning

Det var en listig taktik, da Putin besluttede sig for at fremlægge sin nye pensionsreform. Det blev nemlig gjort på dagen for VM-åbningsceremonien. Og det handler om at gå fremad med omhu. Det fortæller Ruslands valgkomité til det russiske medie Tass.

Reformen hæver pensionsalderen fra 60 til 65 år for mænd med virkning fra 2028 og for kvindernes vedkommende fra 55 til 63 år med virkning fra 2034. Lovforslaget kommer fra Putins regering og var igennem sin første læsning i Dumaen d. 19. juli. Nu følger flere diskussioner og nyere forslag til loven før den skal gennemlæses i Dumaen igen i efteråret.

Det russiske folk vil dog gerne have mulighed for at give deres mening til kende i forhold til pensionsreformen. Det er nemlig langt de fleste, der er meget utilfredse med en hævelse af pensionsalderen. Ifølge Rosstat, der er Rusland statslige statistikbureau, er 88 pct. af russerne direkte imod pensionsreformen.

Det Russiske Kommunistparti mener også, at folket fortjener en stemme, når det kommer til deres pensionsalder. og foreslår, at man giver folket en afstemning med et simpelt spørgsmål: »Er du enig i, at alderen der, i den russiske føderation, giver borgerne en alderssikret pension ikke bør hæves?«

Og netop det, er den russiske valgkomité enig i. Medlemmerne af komitéen er enige om, at det russiske folk har ret til at give deres mening til kende, når det kommer til en så indgribende reform.

»Jeg vil gerne redegøre for komitéens enige holdning til spørgsmålet om afstemningen. At afholde en folkeafstemning om en så betændt problemstilling, der vedrører alle mennesker, er legitim. Vores borgere har ret til at udtrykke sig om, hvordan pensionssystemet skal være. Men det er detaljerne, der gør forskellen,« sagde bestyrelsesmedlem Ella Pamfilova til Tass fredag.

»Hvad der egentligt betyder noget, er kvaliteten af spørgsmålene i en afstemning. Ordvalget.«

Og der er en grund til, at den russiske pensionsfond er ved at være en kende presset. Russernes levealder er nemlig steget en hel del de seneste årtier, og omkring 1990 var den helt nede på 57 år for mænd, men er nu nået op på knap 67 år. For kvinderne ligger den nu på cirka 77 år. Det har gradvist øget presset på den statslige pensionsfond.

Det er dog trods alt stadig en speciel løsning på problemet, da halvdelen af de russiske mænd faktisk dør inden de rammer de 65 år.