Borgmester: Festnarkomaner bidrager til bandevold i London

Når normalt lovlydige borgere indtager kokain ved for eksempel en fest, er de med til at øge den udbredte bandevold i London.

Det siger borgmesteren i den britiske hovedstad, Sadiq Khan, ifølge avisen The Guardian.

- Der er en tydelig sammenhæng, har politiet vist mig, mellem narko og kriminelle bander og stigningen i knivstikkerier og kriminalitet, siger Sariq Khan i et radioprogram, hvor lyttere kan stille spørgsmål til borgmesteren.

Derfor er det nødvendigt at slå ned på både bandemedlemmer samt de folk, som køber kokain til "hyggebrug".

- Der er folk i London, som anser det for en "offerfri" lovovertrædelse at bruge kokain ved "middelklassefester", siger han og understreger nødvendigheden af, at folk forstår, at sådan forholder det sig ikke.

I maj kom en ledende person i det britiske politiforbund med en lignende udtalelse.

- Bander gør sig udelukkende i narko, fordi folk ønsker at købe det, og en stor andel er ikke brugere på gadeniveau, sagde Simon Kempton fra politiforbundet på en konference.

Narkomaner, som hutler sig igennem tilværelsen ved at stjæle for at få råd til deres last, er et problem, erkendte han.

- Men i sig selv kan de ikke understøtte en organiseret forbryderbande. Det store marked er folk med penge, som køber, og de er ofte uvidende om den elendighed, de forårsager, fordi de ikke bemærker det, sagde Kempton.

Og elendigheden er ifølge borgmester Sadiq Khan stor i bunden af underverdenen. Især i de fattigere dele af London.

At unge mennesker bliver stukket ned og mister livet på Londons gader skyldes blandt andet, at de er involveret i kriminelle bander, som befinder sig længere nede i narkofødekæden, siger han.

Den britiske justitsminister, David Gauke, sagde for et par måneder siden, at almindelige borgere, der køber kokain, "burde føle en grad af skyld og medskyld", når de så nyheder "om teenagere, der blev dræbt i Hackney".

Hackney er en kriminalitetshærget og fattig bydel i det østlige London.