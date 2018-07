To danske turister forsvundet i Norge er fundet i god behold

To danske mænd kom ikke tilbage til aftalt tid torsdag eftermiddag, og pårørende har ikke haft kontakt til dem siden torsdag formiddag. Norsk Røde Kors havde derfor iværksat en eftersøgning for at finde de to vandreturister. De to danskere er nu fundet.

Det skriver norske Haugesunds Avis.

»De har ikke givet lyd fra sig, så nu er de pårørende bekymrede,« sagde Arve Samsonsen, der er operationsleder i politidistrikt Vest til Haugesunds Avis fredag eftermiddag.

De to danske turister skulle torsdag på en planlagt vandretur i Odda-området. Ifølge politiet viste spor, at de to mænd har været i området.

Politiet oplyste, at en helikopter var sat ind i eftersøgningen, men at Røde Kors fandt dem et sted på vandreruten. De to havde sågar fået sig ekstra selskab, da to andre vandrere havde sluttet sig til dem.