Putin har inviteret Trump til Moskva

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde fredag, at han har inviteret USA's præsident, Donald Trump, til Moskva.

Det skriver The Guardian.

Ifølge Putin er både han og den amerikanske præsident klar til videre forhandlinger, men forholdene skal også være på plads, før et sådant møde kan finde sted.

Trump og Putin mødtes i Helsingfors i sidste uge, og Trump modtog efterfølgende en del kritik for sin håndtering af mødet. Trump kom til at fortale sig på et pressemøde, da han kom til at modsige sin egen efterretningstjeneste, der i forvejen havde konkluderet, at der havde været russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Trump forklarede også, at han havde inviteret Putin til Washington, men tidligere i denne uge forklarede John Bolton, der er national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, at mødet var blevet udskudt til næste år fremfor til efteråret.

Putin udtalte derfor, at han var klar til at komme til Washington under de rette forhold, og at Trump var velkommen i Moskva.

»I forhold til endnu et møde, så forstår jeg, at præsident Trump har et ønske om, at afholde flere møder, og jeg er ligeledes klar. Men der ville være nødt til at være de rette forhold,« sagde Putin på et pressemøde i Johannesburg.

Den russiske præsident mente også, at et simpelt telefonopkald mellem de to præsidenter ville være utilstrækkeligt, og at begge sider ville have større fordel ved at mødes og tale om emner som f.eks. Irans atomaftale og flere globale konflikter.

Ifølge Hvide Hus er Trump åben over for en invitation til at besøge den russiske hovedstad. Der er dog uenighed om, hvorvidt Putin allerede har inviteret Trump, da Putin fredag sagde, at invitationen allerede var sendt afsted.

»Præsident Trump ser frem til at få besøg af præsident Putin i Washington. Og han er åben over for at besøge Moskva, når han modtager en formel invitation,« sagde Trumps talskvinde, Sarah Sanders, fredag eftermiddag

Putin sagde i Johannesburg, at hans næste møde med Trump bliver i november til G20-topmøde i Buenos Aires i Argentina.