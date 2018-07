Ny polsk lov skal sende genstridig topdommer på pension

Polens præsident, Andrzej Duda, har torsdag aften underskrevet en lov, der vil gøre det lettere at udnævne en ny chefdommer for landets højesteret.

Det sker trods protester fra demonstranter og fra oppositionen.

Tidligere på måneden blev 22 dommere i højesteret tvunget på pension. Men højesterets præsident, Malgorzata Gersdorf, nægtede at gå. Hun henviste til, at hendes embedsperiode ifølge forfatningen først udløber i 2020.

Den højrenationale regering i Warszawa har reformeret højesteret i en sådan grad, at den er kommet under anklage fra EU for at tilsidesætte tredelingen af magten.

Altså at regeringen har alt for stor kontrol med højesteret og udnævnelsen af dommere.

De kontroversielle ændringer har også ramt forfatningsdomstolen og det nationale råd af dommere, der står for udpegning af dommere.

De nye regler giver parlamentet det afgørende ord over for domstolene. Her har det højrenationale parti PiS flertallet. Partiet ledes af Jaroslaw Kaczynski.

Han er ikke en del af regeringen. Men ingen vitale beslutninger tages, uden at han selv er ophavsmand til dem, siger hans mange kritikere.

EU-Kommissionen er i gang med en efterforskning af Polens regering, om den bryder med EU's bestemmelser om uafhængige domstole.

Det kan i sidste ende føre til, at Polen får frataget sin stemmeret i EU.

Det er dog usandsynligt, at EU kan idømme Polen den sanktion. Det kræver nemlig opbakning fra alle øvrige medlemslande - og Ungarn, der selv er på kollisionskurs med EU i lignende sager, ventes ikke at bakke op.

Flere frivillige organisationer har planlagt en demonstration foran præsidents kontor torsdag aften, og der ventes lignende demonstrationer i en række polske byer.

Loven, som præsident Duda underskrev torsdag, fik parlamentets endelige godkendelse tidligere på ugen, da overhuset stemte for forslaget.