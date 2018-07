Alle er uskadte efter brand i boligblok i London

Omkring 100 brandfolk og 15 slukningskøretøjer bekæmpede natten til torsdag en brand i det nordvestlige London. Branden brød ud på fjerde sal af en boligblok på Inglewood Road i West Hampstead.

Tidligt torsdag morgen oplyser Londons brandvæsen, at branden er under kontrol, og at ingen mennesker er kørt på hospitalet som følge af branden.

- Vi mener, at branden brød ud på fjerde etage. Branden har også ramt taget, og tidligt i forløbet var branden tydelig fra flere kilometers afstand, siger lederen af brandvæsnet på stedet, Clainton Murray.

Brandvæsnet blev kaldt til boligblokken klokken 01.04 lokal tid. Årsagen til branden er endnu ikke kendt.

I sommeren 2017 oplevede Storbritannien en af sine værste højhusbrande i nyere tid, da Grenfell Tower i London brød i brand. Tragedien den 14. juni 2017 i den 24 etager høje bygning kostede 71 mennesker livet.

Det var et defekt køleskab, der dengang udløste den dødeligste brand i landet i en beboelsesejendom siden Anden Verdenskrig.

Branden, som brød ud i køkkenet i en lejlighed på fjerde i bygningen med cirka 500 beboere, spredte sig hurtigt op gennem etagerne.

Brandvæsenet kunne ikke forhindre ilden i at brede sig, da nyt isoleringsmateriale på ydersiden viste sig at brænde meget hurtigt.

Ud over de mange, der mistede livet, mistede 203 personer deres hjem.

På årsdagen 14. juni for knap halvanden måned siden boede 43 af dem ifølge nyhedsbureauet AFP stadig på hotel.