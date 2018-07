Tysklands udenrigsminister: »Amerika er større end Det Hvide Hus«

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, lagde onsdag vægt på Tysklands stærke forhold til USA i en række opslag på Twitter. I samme omgang fik han dog også sendt en spids bemærkning afsted til den amerikanske præsident, Donald Trump.

»For mig er USA ikke en modstander, men derimod vores vigtigste partner og allierede udenfor EU. Amerika er større end Det Hvide Hus. Trump kan heller ikke ændre på det - han kan tweete så meget, han vil, « skrev Maas på det sociale medie.

Für mich sind die USA kein Gegner, sondern unser wichtigster Partner und Verbündeter außerhalb der EU. Amerika ist größer als das Weiße Haus. Daran wird auch Trump nichts ändern, da kann er so viel twittern, wie er will.— Heiko Maas (@HeikoMaas) 25. juli 2018

På det seneste har Trump ellers langet en del ud efter Tyskland og EU. Da den amerikanske præsident d. 11. juli mødtes med Natos generalrekretær, Jens Stoltenberg, angreb Trump Berlins støtte til gasrørledningen, Nord Stream II, der er ved at blive anlagt under Østersøen.

Trump sagde på mødet, at Tyskland ville få 60-70 pct. af sin energi fra Rusland, og dermed er »total kontrolleret af Rusland.« Han revsede herefter Tyskland for ikke at leve op til at bruge 2 pct. af BNP på forsvar.

Også i denne uge var Trump efter EU, hvor han på twitter valgte at prikke til EU inden et møde med EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, hvor de skal forsøge at forhindre en handelskrig mellem EU og USA.

»Straftold er det bedste. Enten vil et land, som har behandlet USA uretfærdigt indgå en fair aftale, eller det vil blive ramt af straftold. Så simpelt er det. Og nu forhandler alle. Husk; vi er sparegrisen, som alle røver. Alt bliver godt.«

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. juli 2018

Heller ikke dette havde Maas meget til overs for, da han igen onsdag eftermiddag skrev på Twitter, at EU må sætte grænser for Trumps metoder.

»Vi skal holde sammen på EU og forsvare os mod straftolden sammen. Vi er nødt til at sætte grænser for Trumps metoder. Han vil se, at det ikke lykkes ham at splitte Europa,« skrev Maas.

Mødet i Washington er planlagt til kl. 19.30 dansk tid og vil foregå i Det Hvide Hus.