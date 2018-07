Europa hjælper hinanden mod flammerne: Svenskere skriver takkemails til danske brandmænd

SAN FRANCISCO

Der cirkulerer en rørende film på Twitter.

Indbyggere i den svenske landsby Bjursås har stillet sig op langs vejen og vinker i taknemmelighed til mandskabet i en konvoj af røde brandbiler, som er kommet kørende fra Polen for at hjælpe med at slukke de destruktive brande, der hærger Sverige.

Nogle folk græder, mens de vinker, fortæller Sverige Radio.

Hjælpen fra Polen er kommet efter, at Sverige mandag i sidste uge bad om hjælp via EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, ERCC, som straks sendte beskeden videre ud til alle EU’s medlemslande samt Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Det har sikret Sverige en rekordstor hjælp eller tilbud om hjælp fra mindst otte EU-lande samt Norge. Fem fly, to fra Italien og tre fra Frankrig, der er specialiseret i brandslukning. Seks brandslukningshelikoptere. Mere end 300 brandfolk og 60 køretøjer.

ERCC har efter en anmodning fra Athen også sikret hurtig hjælp til at bekæmpe de katastrofale brande i Grækenland, der de seneste døgn har kostet mere end 70 mennesker livet. Her er hjælpen kommet fra Spanien, Cypern og Bulgarien.

ERCC er ikke en organisation, som mange kender, men ifølge Jens Oddershede, chef for internationalt beredskab i Beredskabsstyrelsen, er den guld værd i krisesituationer.

Luftbilledet her fra den 18. juli viser skovbranden nær Ljusdal. Foto: Ritzau Scanpix/Maja Suslin

Ud over at have et døgnbemandet beredskab, som via satellitter overvåger hele Europa, har centret et overblik over de største risici i de enkelte lande, hvilket for Danmarks vedkommende normalt er storme og oversvømmelser, men i år også inkluderer brande.

»Hvis der er brand i Danmark, kan jeg ringe og få et satellitbillede, som giver mig overblikket,« fortæller Jens Oddershede.

»Da Sverige bad om hjælp, sørgede det for straks at sende beskeder ud til alle lande og koordinere, så det ikke er de samme ting, som alle lande sender. Når katastroferne bliver så store, at man har brug for bistand fra andre lande, kan det godt være noget bøvlet at skulle gøre selv.«

ERCC har på forhånd også lavet lister over, hvilket nødberedskab de enkelte lande måske har mulighed for at bidrage med i en krisesituation. Det samler også medlemslande til løbende kurser, som ifølge Jens Oddershede holder alle lande skarpe på at kunne komme hinanden til undsætning, men også på selv at have det nødvendige beredskab.

I de seneste år har Danmark kun en gang været tæt på at bede om hjælp fra ERCC. Det var under stormen Urt i 2016. Her henvendte svenskerne sig også uopfordret og tilbød hjælp.

Nu har Danmark returneret den udstrakte hånd.

Der er et meget tæt nordisk beredskabssamarbejde, så Danmark vidste allerede inden, at Sverige officielt trykkede på alarmknappen i EU, hvilken hjælp naboerne havde brug for og kunne derfor reagere hurtigt. Således er der i øjeblikket 12 danske brandkøretøjer såvel som 58 danske brandmænd- og kvinder i Sverige for at hjælpe. Nogle af dem er frivillige brandfolk. Nogle er taget af sted, selvom de var på ferie. Selvom Oddershede ikke har hørt rapporter om svenskere, som har stået og vinket langs vejene til de udsendte danskere, er han ikke i tvivl om, at taknemmeligheden er stor.

»Jeg har set flere officielle tilkendegivelser, men der er svenskere, der har skrevet direkte til mig og takket,« fortæller han.

En af de personer, som officielt har takket, er Sveriges udenrigsminister Margot Wallström. På Twitter skriver hun:

»EU og nordisk samarbejde har mange gode sider; det betyder også solidaritet i forbindelse med kriser,« skriver hun og takker de enkelte lande.

Ud over de nævnte lande har også Portugal og Østrig tilbudt Sverige hjælp.