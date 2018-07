May overtager selv roret i brexitforhandlinger med EU

Theresa May vil fremover selv lede brexitforhandlingerne med EU. Det oplyser den britiske premierminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brexitministeriet bevarer ansvar for Storbritanniens hjemlige forberedelser til skilsmissen fra EU.

Mays tidligere brexitminister, David Davis, har hidtil stået for forhandlingerne med EU.

Han forlod tidligere på måneden sin post, fordi han var uenig i Mays blødere brexitkurs.

Den nye brexitminister, Dominic Raab, tilhører den fløj, som førte valgkamp for at få Storbritannien ud af EU. May selv ville oprindeligt helst være blevet i EU.

At May nu selv tager styringen i forhandlingerne med EU, kan forårsage yderligere uro i det konservative regeringsparti. Her foretrækker mange et såkaldt hårdt brexit mod Mays blødere kurs. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Kort efter at David Davis forlod sin post i protest mod Mays kurs, forlod også udenrigsminister Boris Johnson sin post af samme årsag.