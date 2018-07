Macrons fyrede sikkerhedsvagt: Jeg gav politiet en hånd

Alexandre Benalla, der er blevet fyret som sikkerhedsvagt for den franske præsident, Emmanuel Macron, forsvarer sig mod blandt andet sigtelsen for vold, som han er blevet præsenteret for.

Han "gav politiet en hånd", da han under en 1. maj-demonstration i Paris tog en politihjelm på hovedet og slog en mandlig demonstrant.

Det forklarer han via sine forsvarsadvokater mandag.

Sikkerhedschef hev fat i kvinde og slog mand under demonstration: Nu er han blevet fyret

Foruden vold er Benalla også sigtet for at have udgivet sig for at være politimand og for at have bedt politifolk udlevere en overvågningsvideo fra stedet. Angiveligt bad han om det, så han kunne forberede sit forsvar.

Benalla blev fyret i sidste uge, efter at sagen begyndte at brede sig på de sociale medier, hvor tusindvis af mennesker har delt en optagelse af Benalla, der slår en demonstrant.

Den fyrede sikkerhedsvagt siger mandag via sine advokater, at sagen er blevet udnyttet for "mediemæssige og politiske mål".

Forsker: Sag om voldelig vagt ødelægger Macrons image

- Dette personlige initiativ bruges tydeligvis til at skade præsidenten i omstændigheder, der er uden for al forståelse, lyder det fra Benallas advokater.

Tidligere mandag var den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, kaldt i samråd for at forklare sig i sagen.

Her forklarede han, at hans embedsfolk informerede ham om videoen 2. maj - altså dagen efter, at volden fandt sted i Paris.

Men Collomb mener ikke, at det var hans opgave at fortælle anklagemyndigheden om den påståede vold.