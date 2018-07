Svenske myndigheder: »Brandrisikoen vil i løbet af ugen nå ekstreme niveauer«

Hjælpen strømmer fortsat ind fra hele verden til Sverige, hvor et usædvanligt højt antal naturbrande hærger.

Og selv om der mandag morgen var blot 27 igangværende brande mod søndagens 49, er faren langt fra på vej til at drive over.

Det fastslog Myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab (MSB) på et pressemøde mandag ifølge svenske medier.

»Brandrisikoen vil i løbet af ugen nå ekstreme niveauer, risikoen for brande er meget høj. Særligt i det sydlige Sverige og i Mälardalen (i nærheden af Stockholm, red.),« sagde operativ chef i MSB Britta Ramberg.

Ligesom Danmark ventes også temperaturer på over 30 grader i store dele af Sverige, og de næste dage ser der heller ikke ud til at falde vådt fra himlen.

MSB vurderer dog, at man nu har de fornødne ressourcer til at slukke eventuelle nye brande.

Blandt de mange internationale brandfolk, som er sendt til Sverige, finder man også adskillige danskere. De hjælper med at slukke brande i Ljusdal Kommune, som ligger nord for Stockholm i Sverige. Her har ilden hærget i dagevis, men er trods en intensiv indsats endnu ikke under kontrol, oplyser SVT.

Flere områder er blevet evakueret som følge af brandene.

»Situationen er fortsat meget alvorlig. Det vil ikke være muligt at slukke brandene inden for den nærmeste tid,« lød det fra Britta Ramberg.

Trods den alvorlige situation får MSB stadig meldinger om, at flere overtræder forbuddet mod at tænde bål eller grill.