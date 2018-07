Dansker blandt dødsofre i nordspansk trafikulykke

I flere år har de tyske myndigheder forsøgt at slippe af med en tuneser, der sandsynligvis har været bin Ladens livvagt. Nu er det sket ved en fejl.

For to år siden blev Jesper og Marie-Louise Kirk farmere i Zimbabwe. De elsker landet, selv om en tilværelse i Afrika byder på mange udfordringer.

Medie: En statsejet russisk bank, der nu er ramt af vestlige sanktioner, hjalp med at finansiere Trumps canadiske tårn.

Sommeren 2018 ser ud til at slå alle rekorder. Vi har i de første måneder fået markant mindre nedbør end nogensinde før.

Der er feriestemning på gaden i Grenaa, men på rådhuset skygger et trecifret millionunderskud. Borgerne undrer sig og er bekymrede for velfærden.

Kristian Jensens (V) chance for at blive Venstres næste formand har aldrig været større. Men der er skarpe sten på vejen, som først skal fjernes.

Fire unge spaniere samt en dansk statsborger er døde, efter at de har været involveret i en trafikulykke.

Store pensionsforskelle kan blive dyr for kvinderne ved skilsmisse. Finans

Thailands vicejustitsminister mener, at standarden hos de udenlandske medier er uventet lav.

Medie: En statsejet russisk bank, der nu er ramt af vestlige sanktioner, hjalp med at finansiere Trumps canadiske tårn.

Brandmænd fra ind- og udland kæmper i øjeblikket for at slukke 43 brande, som raserer i hele Sverige.

To af de sårede personer er blevet stanget af en tyr, oplyser myndighederne.

Pablo Casado skal forsøge at genrejse Spaniens konservative parti ovenpå en omfattende korruptionsskandale.

Ud over de fire dræbte var to personer i kritisk tilstand, og tilsyneladende er det en af dem, der nu er død.

Dermed er det heller ikke klart, om andre danskere var involveret i ulykken, der fandt sted ved byen Vidreres nordøst for Barcelona.

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er omkommet i Spanien. De pårørende er underrettet. Da vi har tavshedspligt i personsager, kan vi ikke oplyse yderligere, lyder meldingen søndag morgen.

Fire unge spaniere samt en dansk statsborger er døde, efter at de har været involveret i en trafikulykke.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her