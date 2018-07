Torsdag fik ægyptiske arkæologer åbnet en af de største sarkofager i nyere tid. Sarkofagen vejede omkring 30 tons, og netop derfor havde arkæologer store forventninger til fundet.

Det overraskende fund blev gjort af bygningsarbejdere, der var i gang med et lejlighedskompleks i Alexandria. Den var begravet fem meter under jorden, og arkæologerne fik den åbnet med hjælp fra militæret. Låget vejede nemlig hele 15 ton.

Sarkofagen blev fundet mellem to andre lejlighedsbygnigner under udgravning til en ny bygning. Foto: Mohamed Abd El Ghany/ Ritzau Scanpix

Sarkofagen, der var næsten tre meter bred og to metre høj, var skønnet til at stamme fra den ptolemæiske periode, der begyndte efter Alexander den Stores død. Og netop dét, kombineret med, at Alexander den Stores siges at være begravet et sted i Alexandria, førte til gisninger om det kunne være faraoens grav.

Ny rapport fastslår: Historien om et skjult rum i et berømt gravkammer var en and I tre år har det officielle Egypten stædigt fastholdt, at man havde fundet en legendarisk dronnings gravkammer, men der er et problem: Der findes intet rum.

Det skulle dog ikke vise sig at være tilfældet. Den sorte granit-sarkofag indeholdt nemlig personer af lavere status. Og flere af dem. Hele tre mennesker var begravet i samme grav, men da sarkofagen ikke indeholdt hverken smykker eller inskriptioner, konkluderede man, at det ikke var personer af royal status.

Der måtte mange kræfter til for at løfte låget, der vejede omkring 15 ton. Foto: Ritzau Scanpix

Der var heller ikke megen fornøjelse ved det, da låget endelig kom af sarkofagen. Arkæologerne blev mødt af en fæl stank, da kloakvand var sevet ind i den utætte sarkofag og havde fremskyndet ligenes nedbrydning en smule.

Kranierne fra de tre inde i sarkofagen skal nu analyseres for at finde frem til deres alder og dødsårsag. En af arkæologerne mener, at der kan være tale om tre soldater, da ét af kranierne viste tegn på kamp.