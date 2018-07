Afsløret på video: Præsidentens sikkerhedschef hev fat i kvinde og slog mand under demonstration

Han havde ikke nogen tilladelse til at gribe ind under de demonstrationer, der udfoldede sig på Place de la Contrescarpe i Paris den 1. maj.

Ikke desto mindre har en video afsløret, at Alexandre Benalla tilsyneladende gjorde mere end det.

Normalt er han sikkerhedsansvarlig for den franske præsident, Emmanuel Macron, og assistent for præsidentens stabschef, men den 1. maj var Benalla på gaden sammen med politiet.

Macron lover at lytte til fagforeninger inden næste reformbølge

Iført en politihjelm, men ingen uniform, greb han fat i en kvinde og efterfølgende en mand, som han fik lagt ned på jorden ved blandt andet at give ham flere slag i baghovedet.

Det skriver BBC og den franske avis Le Monde, der har identificeret Benalla ud fra videoen.

Den franske indenrigsminister, Gerard Collomb, har iværksat en undersøgelse af hændelsen.

Terrorramt bar gav terroristerne igen med VM-fest: »Det er en smuk måde at gøre grin med terroristerne« Franskmændene fejrede søndag landets anden VM-titel. På den parisiske bar Le Carillon, som i 2015 blev ramt af et terrorangreb, var sejrens sødme helt speciel.

I mellemtiden er Alexandre Benalla blevet suspenderet i to uger, ligesom han ikke længere skal stå for at sørge for sikkerheden omkring Macron.

Også Vincent Crase fra Macrons parti, Le Marche, har angiveligt opført sig problematisk på videoptagelserne og er derfor blevet suspenderet fra partiet.