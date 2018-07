Herhjemme er Pia Kjærsgaard formand for det danske folketing, og i netop den forbindelse blev hun inviteret til at holde tale i det islandske parlament, der hedder Altinget. Det gik dog ikke helt gnidningsfrit, da islandske politikere udvandrede og et enkelt parti boykottede arrangementet.

Det skriver Politiken.

Anledningen til Pia Kjærsgaards invitation var 100-året for, at Island erklærede sig som en suveræn stat efter at have været en del af Norge og senere Danmark.

Men de islandske politikeres problem med Pia Kjærsgaard som taler var nu ikke, at hun kom fra Danmark. Det handlede mere om hendes synspunkter og politiske standpunkter på indvandring og islam.

Det kom nemlig åbenbart som et chok, at det var Pia Kjærsgaard, der skulle pryde talerstolen i forbindelse med 100-års dagen. Et medlem af det socialdemokratiske parti Samfylkingin udvandrede, og partiets formand beskrev Pia Kjærsgaards deltagen som "beklagelig".

Partiet Piraterne valgte at derimod helt at boykotte arrangementet med taleren, da de ifølge Piraternes parlamentariske formand, Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, ikke ønskede at give Pia Kjærsgaard legitimitet grundet hende og DF's indvandrerfjendtlige holdninger.

»Vi ser lige nu over hele verden, at fascisme, racisme, fremmedhad, antidemokratiske værdier er på forskellige måder. Vi ser det i USA, vi ser det i forskellige europæiske lande, og vi har set det udvikle sig i vores nabolande som i Danmark«, sagde hun til islandsk presse.

Formanden for parlamentet var dog af en lidt anden holdning. Han mente, at det var en stor ære, at have Folketingets formand med til at fejre 100-års dagen.

Altingets generalsekretær, Helgi Bernódusson, sagde, at invitationen netop var passende, da den skyldtes den traktat om islandsk selvstændighed, de to lande underskrev i 1918.