Avis: Theresa May truede oprørske partifæller med tidligt valg

Storbritanniens premierminister, Theresa May, truede med at udskrive valg denne sommer, hvis hendes partifæller modsatte sig hendes brexit-planer under en afstemning i parlamentet tirsdag.

Det skriver The Times.

May har vundet en kneben sejr om brexit-strategi i parlamentet

Tirsdag vandt den britiske regering en kneben sejr, da et forslag om at ændre regeringens strategi for handelspolitikken efter briternes exit fra EU blev stemt ned.

Men afvisningen var snæver med 307 nejstemmer og 301 jastemmer.