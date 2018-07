Menneskerettighedsdomstol kritiserer Rusland

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fordømmer ifølge AFP Rusland for mangelfuld efterforskning af drabet på journalisten Anna Politkovskaja.

Hendes artikler skabte vrede hos de russiske myndigheder, fordi hun vedholdende skrev om menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien.

Domstolen fordømmer samtidig Rusland for behandlingen af medlemmer af den russiske protestgruppe Pussy Riot.

I sagen om Politkovskaja, der blev skudt ned i Moskva i 2006, finder domstolen, at Rusland "ikke har taget passende skridt til en efterforskning for at finde den person eller de personer, som begik drabet".

Domstolen finder også, at tre medlemmer af Pussy Riot, som blev anholdt i 2012, blev udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling, og at deres ret til en retfærdig retssag og til frihed blev krænket.

De tre medlemmer af kollektivet blev i 2012 dømt to år i straffelejr for en happening i den ortodokse kirke i Moskva.

Senest er fire medlemmer af Pussy Riot blevet idømt 15 dages fængsel for at have stormet banen under VM-finalen i fodbold i Moskva søndag.

Gruppen løb på banen 12 minutter inde i anden halvleg af VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien.

Det afbrød finalen kort, inden de blev fjernet af vagter og anholdt af politiet. De fire baneløbere bar gammeldags politiuniformer.

Pussy Riot skrev efterfølgende på de sociale medier, at gruppen tager skylden for baneløbet, der var en protest mod det politiske styre i Rusland.

Anna Politkovskaja, der blev 48 år, havde netop handlet og var på vej hjem, da hun blev skudt ned foran sin gadedør i Moskva. Drabet fandt sted på præsident Vladimir Putins 54-års fødselsdag.

Hun var blandt andet berømt for sin bog "Putins Rusland", der beskriver Ruslands overgreb på civile i Tjetjenien. For sit arbejde blev hun truet, fængslet og tvunget i eksil i Østrig.

Da hun i 2004 var på vej til Beslan for at dække gidselkrisen dér, blev hun forgiftet. Giftstoffet blev aldrig afsløret, da hospitalspersonalet fik besked oppefra på at tilintetgøre hendes blodprøver.

I 2004 modtog hun Olof Palme-prisen for sit arbejde for menneskerettigheder.