Sverige beder om hjælp fra udlandet: 80 skovbrande presser beredskab i knæ

Et stort antal skovbrande i Sverige får beredskab til at søge frivillige, som kan hjælpe med at slukke de mange brande.

Det skriver det svenske medie SVT Nyheter.

De mange brande presser beredskabet, og de søger først og fremmest frivillige til at hjælpe med et slukke en stor skovbrand i Pålgård i Ragunda Kommune i det centrale Sverige.

Beredskabet har brug for grupper på 20 personer i fire forskellige tidsinterval tirsdag, onsdag og torsdag.

- Deltagerne skal være fyldt 18 år og have et godt helbred. De skal være passende klædt og klar til at gå i det forrevne terræn, skriver beredskabet i Jämtland på sin hjemmeside.

Ifølge SVT Nyheter brænder det tirsdag morgen 80 steder i landet. Tidligere har det lydt, at der var 60 skovbrande.

Mandag har de svenske brandmænd også bedt om hjælp fra EU. Senere tirsdag ventes italienske brandslukningsfly derfor at komme til Sverige.

De italienske fly har kapacitet til at sprede 6000 liter vand med vandbomber, og det skal være med til at slukke de værste brande.

I forvejen får svenskerne hjælp fra seks norske helikoptere.

- Ressourcerne er pressede og set i lyset af det, har vi besluttet at anmode om yderligere støtte fra EU, siger Jakob Wärnerman, der er operativ chef i det svenske beredskab til SVT Nyheter.

Skovbrand ved Kårböle ved Ljusdal. Foto: Mats Andersson/tt

I Ljusdal Kommune i det centrale Sverige er flere bygninger udbrændt, og branden har spredt sig både mod nord og syd.

- Vi har tre helikoptere, som hælder vandbomber på, og vi har næsten 80 mand, som arbejder med det her. Det er en risiko for spredning mod bebyggelse, og der er allerede syv til otte bygninger, som er udbrændt, siger Hans Nornholm fra beredskabet til SVT Nyheter.

Erika Espino, der er pressekontakt for det svenske beredskab, kalder brandene alvorlige.

- Vi følger særligt brandene i Gävleborg, Dalarna og Jämtland. Der er det særligt alvorligt, siger hun til SVT Nyheter.

Der er et afbrændingsforbud, som gælder i næsten hele Sverige.