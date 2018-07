Pussy Riot-medlemmer skal 15 dage i fængsel for VM-protest

Fire medlemmer af den russiske protestgruppe Pussy Riot er blevet idømt 15 dages fængsel for at have stormet banen under VM-finalen i fodbold i Moskva søndag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Medlemmerne er dømt for at overtræde tilskuerregler. De er også udelukket fra at kunne deltage i sportsbegivenheder de næste tre år.

Gruppen løb på banen 12 minutter inde i anden halvleg af VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien. Det afbrød finalen kort, inden de blev hevet væk af vagter og anholdt af politiet.

De fire baneløbere bar gammeldags politiuniformer, da de løb mod banen. Tre nåede ind på banen, mens en fjerde blev stoppet på vej ind.

Et af medlemmerne nåede at lave en "high five" med den franske angriber Kylian Mbappe.

Afbrydelsen af VM-finalen var det første tydelige sikkerhedskollaps i den fem uger lange fodboldturnering, hvor Rusland er blevet rost for organiseringen.

Pussy Riot skrev efterfølgende på de sociale medier, at gruppen tager skylden for baneløbet, der var en protest mod det politiske styre i Rusland.

Pussy Riot-medlemmet Olga Kuratjjova fortalte til nyhedsbureauet Reuters, at hun var en af dem, som løb ind på banen og blev taget med på politistationen. Hun kunne ifølge nyhedsbureauet ikke sige mere, da politiet ville tage mobilen fra hende.

Performance-kollektivet blev verdensberømt i 2012, da tre af medlemmerne blev dømt til to år i straffelejr for en happening i en ortodoks kirke i Moskva.

Det var ment som en protest mod præsident Vladimir Putin og hans styre.

Pussy Riot gennemførte også en happening under vinter-OL i den russiske by Sotji i 2014. Det betød, at medlemmet Lusine Djanjan mistede sit job som lektor på universitetet i Krasnodar, har hun tidligere fortalt.