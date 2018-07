Briterne vil lancere nyt kampfly

Storbritanniens forsvarsminister, Gavin Williamson, vil mandag lancere planer om en ny kampflymodel ved det internationale luftshow i Farnborough.

Der vil blive afsat to milliarder pund (omkring 16, 9 milliarder korner) til projektet, skriver Reuters.

Flyet, der får navnet Tempest, på sigt skal afløse Typhoon kampflyet. Det bliver udviklet af partnere i BAE Systems, Rolls-Royce og Leonardo. Der vil både blive bygget som bemandet og ubemandet fly, siger Williamson.

Storbritannien ventes også at fremsætte en erklæring om en fremtidig ny strategi for luftkamp, som om Europas fragmenterede industri på området langt fra synes parat til at slutte op bag et enkelt projekt.