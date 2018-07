En mand død og flere sårede under vild fejring i Frankrig: Hoppede ned i kanal for at fejre VM-guld

Det udviklede sig på tragisk vis for en 50-årig fransk mand, da han søndag aften fejrede sit lands sejr ved VM i fodbold.

Efter Frankrig vandt 4-2 over Kroatien, fejrede landets borgere det rundt omkring i hele landet.

Således også i Annecy lidt uden for Lyon, hvor manden besluttede sig for at hoppe ned i en kanal.

Den lave vanddybde gjorde imidlertid, at han faldt ned på sin nakke og pådrog sig fatale skader, skriver franske medier.

Manden døde senere af sine kvæstelser, oplyser myndighederne til nyhedsbureauet AFP.

Også i byen Nancy kom en mand til skade, da han faldt ned fra en varevogn, skriver L'Est Républicain.

Derudover er tre børn på tre-seks år blevet såret, efter de blev ramt af en motorcykel tæt på byen Frouard.

VM i Rusland sluttede søndag aften. Inden da havde Belgien vundet bronze over England lørdag aften.