En demonstrant blev anholdt efter han fredag fløj en smule for tæt på den amerikanske præsident, Donald Trump, i faldskærm under Trumps besøg i Skotland.

Det skriver The Independent.

Manden i den motordrevne faldskærm fremviste et banner med teksten »Trump er langt under gennemsnittet« og fløj hen over Trumps hotel Turnberry, hvor den amerikanske præsident var i færd med at spille golf. Da faldskærmsdemonstranten fløj ind i en såkaldt "no-fly zone", blev Trump ført indendøre af sikkerhedspersonale.

Der gik dog heller ikke længe, før nogen tog ansvar for hændelsen. Miljøorganisationen Greenpeace var hurtige til at dele et billede af faldsskærmsflyvningen på Twitter med teksten »Vi har lige leveret en besked til Donald Trump, mens han stod udenfor sit hotel i Turnberry og så på.«

We’ve just delivered a message to @RealDonaldTrump as he was standing outside his hotel in Turnberry watching. #Resist #StopTrump pic.twitter.com/55p0ryuM7l— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) 13. juli 2018

På billedet kan man se skarpskytter på taget af hotellet, der peger deres rifler mod den motordrevne faldskærm.

Trump ankom til Skotland tidligt fredag efter en meget omtalt tur til England. Først fik han rettet et par skarpe kommentarer mod Storbritanniens premierminister, Theresa May, hvor han kritiserede hendes tilgang til brexit og fik pointeret, at han mente, at Mays tidligere rival, Boris Johnson, ville være en god premierminister.

Derefter brød han visse etiketteregler under sit møde med dronning Elizabeth, hvor han først glemte at bukke, og derefter gik foran dronningen, mens de sammen inspicerede de uniformsklædte tropper.