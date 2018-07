Efter dramatisk afgang: Tidligere udenrigsminister vender tilbage til velbetalt avisjob

Få dage efter Boris Johnson trådte tilbage fra sin post som britisk udenrigsminister, har han meddelt sit næste træk.

Han vender nemlig tilbage som klummeskribent på avisen The Daily Telegraph, skriver avisen selv på forsiden lørdag under overskriften "He's coming home" (han kommer hjem, red.) under et billede af en smilende Boris Johnson.

Klummen har han stået bag løbende gennem 0'erne, hvor han bl.a. har skrevet kritiske historier om frås, bureaukrati og beslutninger i EU.

Politisk kaos i Storbritannien: Hvad bliver næste træk fra brexits blonde bulldog? Boris Johnson var afgørende da briterne stemte sig ud af EU, som konservativ vandt han borgmesterposten i røde London, og han har måttet undskylde over for Papua Ny Guineas befolkning.

Han har fået en del kritik på grund af klummen. Det skete f.eks. da han i 2007 skrev følgende om Hilary Clintons udseende:

»Hvordan kan jeg overhovedet finde på at ytre den mindste form for støtte til en kvinde, der som USA’s førstedame fra 1993 til 2000 optrådte som en blanding mellem Cherie Blair og Lady Macbeth -- hun stampede sine hæle i gulvet, brølede af sine underordnede og kylede askebægre efter sin vildfarne mand?«.

Han skrev videre: »Hun har afbleget hår, surmulende læber, stålblå øjne, som en sadistisk sygeplejerske på et sindssygehospital«.

Han blev tvunget til at opgive klummen i 2016, da Englands premierminister Theresa May tog ham ind i den britiske regering.

Men nu kan han altså vende tilbage til avisjobbet.

Flere medier spekulerer i, at den vil indbringe ham omkring 275.000 britiske bund årligt - svarende til ca. 2,3 millioner danske kroner.

Dagens tegning: We’ll meet again, don’t know when

Nyheden om Johnsons afgang kom umiddelbart før Theresa May skulle orientere parlamentet om sin nye Brexit-plan.

Det har været nogle dramatiske dage i britisk politik. Udover Johnsons exit har den britiske brexitminister David Davis også meddelt sin afgang.

Theresa May har allerede udnævnt Dominic Raab som ny Brexitminister, men det er endnu uklart, hvem der kommer til at overtage Johnsons post som udenrigsminister.