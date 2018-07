1.500 kroner i bøde for at fodre duer, sætte sig på jorden eller have bar mave: Populært rejsemål straffer turister

Man skal virkelig have brug for det, hvis man vælger at smide trøjen eller sætte sig ned ved den berømte Markuspladsen i Venedig.

Eller for den sags skyld have en særlig presserende grund til at fodre duerne, cykle i bymidten eller spise en sandwich på en af trapperne i den italienske by.

Unesco advarer danske krydstogtdestinationer: Bæredygtig turisme eller risiko for disneyficering I Venedig bekæmpes krydstogtskibe med badedyr. I Skagen er trafikken steget med 300 pct.

Det hele bliver nemlig set som forseelser, der bliver straffet med bøder.

Det skriver The Guardian.

Byen med 55.000 indbyggere bliver nogle dage besøgt af op til 70.000 turister, og det har affødt et behov for at værne om byens renlighed og sikkerhed, ifølge myndighederne.

Derfor er der blevet indsat et nyt korps af 15 turistvagter, der går rundt i byen iført hvide veste med budskabet "EnjoyRespectVenezia" for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Det giver for eksempel bøder på op til 1.500 kroner, hvis man sætter sig på jorden eller en trappe ved et af byens populære turiststeder, fodrer duer eller efterlader mad eller skrald på gaden samt går rundt iført badetøj eller bar mave.

Derudover får man en bøde på 750 kroner, hvis man cykler i bymidten.

Værst er det at hoppe i byens kanal - det giver en bøde på op til 3.350 kroner.

Den kinesiske mur i Alperne: »Jeg må indrømme, at jeg aldrig har set noget lignende« Et af Europas største forsvarsværker slynger sig over 3 km op ad bjergene i Chisone-dalen nær Torino. Og en anden fæstning er efter 18 års restaurering et spændende kulturcenter.

Flere turister har forklaret, hvordan de har fået bøder for at sidde ned og spise sandwich, og blandt byens indbyggere er der utilfredshed med det nye tiltag.

»Der er langt større problemer at håndtere end at kriminalisere turister for at sætte sig ned, afkøle deres fødder i vandet eller spise en sandwich,« siger Marco Gasparinetti, talsmand for den lokale gruppe Gruppo Aprile 25 til The Guardian.

Venedigs turistchef, Paola Mar, mener, at det er nødvendigt at håndhæve regler for at få alle til at respektere byen.

»Hvis du tager til Singapore og smider en cigaret på jorden, bliver du hurtigt lagt i håndjern. Vi ønsker ikke at være på den måde, men folk bliver nødt til at respektere reglerne,« siger hun.

Hun slår fast, at reglerne gælder for både lokale og turister, og at ingen bliver straffet mere end andre.