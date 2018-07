Nye problemer for May: Minister træder tilbage efter »mere end 2.000 upassende beskeder« til to kvinder

Han har tidligere været stabschef for den britiske premierminister, Theresa May.

Nu har Andrew Griffiths imidlertid forårsaget nye problemer for sin chef og bliver den fjerde britiske minister, der har forladt landets konservative regering i denne uge.

Mens udenrigsminister Boris Johnson og brexitminister David Davis trak sig i protest med regeringens brexit-plan, så er der en ganske anden forklaring på Griffiths exit.

Den 47-årige Andrew Griffiths er stoppet som minister for små erhvervsdrivende på grund af 2.000 upassende beskeder.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Guardian, efter afsløringen i Sunday Mirror.

Beskederne blev sendt over de sociale medier til to kvinder i hans valgkreds i Burton, lyder det.

»Jeg er dybt flov over min opførsel, som har medført usigelige kvaler for min kone og familie, som jeg skylder alt, og jeg er dybt flov på premierministerens vegne og på vegne af den regering, jeg har været så stolt af at tjene,« siger Andrew Griffiths i en skriftlig udtalelse.

Han vil nu søge professionel hjælp for at »sikre, at det aldrig sker igen«.