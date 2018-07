Medie: Dansk pige gruppevoldtaget i turistområde i Italien

Frankrigs præsident er presset på hjemmefronten og har snart brug for at se konkrete resultater af sine mange reformer.

I walisiske Cardiff førte datadeling mellem skadestuer og politi til et fald på 42 pct. i voldsepisoder. Metoden er siden kopieret i Holland, Australien og Sydafrika.

Der er store penge på spil, når filippinerne samles for at vædde i en af de mere end 2.500 legale hanekamparenaer.

I 2004 talte film- og spiludlejningskæden Blockbuster 9.000 butikker på verdensplan. Men de tider er for længst forbi. Finans

Et Ryanair-fly på vej fra Irland til Kroatien måtte fredag middag lande i Frankfurt.

33 beboere i bygden Innaarsuit er blevet evakueret, efter at et stort isfjeld stødte på grund.

Gerningsmændene er på fri fod, efter at en 17-årig pige blev voldtaget af fire mænd, skriver La Repubblica.

Phishingmails er et stigende problem, og de er godt lavet, advarer Nets.

Det er første gang nogensinde, at den danske triatlet vinder VM på den lange distance.

30 passagerer blev bragt til hospitalet, efter at Ryanair-fly natten til lørdag måtte afbryde flyvning.

Jean-Claude Juncker fik rygproblemer under Nato-topmødet, fastslår EU.

En lille flaske med nervegiften Novichok er fundet i et hus i Storbritannien.

Efter et par dage med diplomatisk tumult var Trump-parret inviteret til te hos dronning Elizabeth II.

Gardasøen ligger omkring 130 kilometer øst for Milano i Norditalien.

La Repubblica skriver, at pigen og hendes familie atter er hjemme i Danmark.

Det lykkedes hende at flygte fra dem skrigende, skriver avisen ifølge TV2.

Pigen, der er 17 år, var på campingferie med familien, da hun torsdag aften uden for en natklub i Manerba blev overfaldet og voldtaget af fire mænd, som hun havde mødt inde på klubben.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Fodbold forener styrke-, højintens interval- og udholdenhedstræning, og det hattrick er så sundhedsfremmende, at fodboldforsker Peter Krustrup kalder det medicin.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Ny Peugeot 508 spiller ud som et stilrent og velkørende alternativ til VW Passat. Avanceret udstyr og opgraderede motorer skal være med til at bane vejen.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

