30 passagerer blev syge på grund af teknisk fejl midt under flytur: »Mine ører brændte og der var ingen luft«

For nogle passagerer indtraf det værste øjeblik, da luftmaskerne faldt ned foran dem og bragte dem i panik.

For andre, som den spanske journalist Minerva Galvan, fyldte de fysiske smerter mest, da et Ryanair-fly fra irske Dublin til Zadar i Kroatien pludselig var nødt til at nødlande fredag middag.

»Det var det værste øjeblik i mit liv. Man er oppe i luften, og i næste øjeblik falder man ned, mens ens ører brænder, der ikke er nogen luft, og man har en jernsmag i munden,« skriver hun på Twitter.

Fly blev omdirigeret til Frankfurt med 30 syge passagerer

Flere andre passagerer har ligeledes klaget over smerter og ubehag efter landingen.

Tysk politi oplyser nu, at det var en teknisk fejl, der tvang flyet til at nødlande i Frankfurt-Hahn lufthavnen i Tyskland.

»Lufttrykket faldt, så piloten var nødt til at lande i Frankfurt-Hahn,« siger en talsmand ifølge det tyske medie Deutsche Welle.

En talsmand for Ryanair udtaler ifølge britiske medier, at flyet måtte lande på grund af »et trykfald under turen«.

»Flyet landede i tråd med alle standardprocedurer, og personalet sørgede for luftmasker,« udtaler talsmanden.

Omkring 30 passagerer blev efterfølgende bragt til et lokalt hospital på grund af ubehag efter landingen. Nogle af dem forklarede, at de blødte fra ørerne, mens andre hovedpine og kvalme.

Ryanair oplyser, at der lørdag morgen blev sørget for et nyt fly til Zadar, og at flyselskabet beklager hændelsen.