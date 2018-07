Titusinder demonstrerer mod Trump i London

Titusinder af mennesker demonstrerer i det centrale London i den første bølge af flere protester mod den amerikanske præsident Donald Trumps besøg i Storbritannien.

En kæmpe ballon, der forestiller Trump som en skrigende orange baby, svæver over menneskemængden.

- At afbilde Trump som en baby er en god måde at ramme hans skrøbelige ego, og at drille ham er vores vigtigste motivation, siger Matthew Bonner, der er en af arrangørerne bag demonstrationen.

- Han lader ikke til at være påvirket af den moralske harme, som hans opførsel og politik forårsager. Man kan ikke tale fornuft med ham, men man kan latterliggøre ham.

Mange af demonstranterne holder skilte med teksten "Dump Trump".

- Ingen Trump, ingen KKK, intet fascistisk USA, lyder et af slagordene fra mængden.

Blandt deltagerne i fredagens demonstration i London er også den advokat, der repræsenterer pornostjernen Stormy Daniels, skriver AP. Daniels hævder, at hun er blevet betalt for at tie stille om en affære, hun angiveligt havde med Trump.

Advokaten, Michael Avenatti, blev inviteret af arrangørerne bag demonstrationen. Han siger, at han vil sende et signal til "vores brødre og søstre her i Storbritannien og over hele verden om, at ikke alle amerikanere støtter denne præsident".

- Der er millioner af amerikanere, som er oprørte over hans fremfærd og opførsel, siger Avenatti.

De store demonstrationer mod Trump har allerede haft konsekvenser for hans besøg i landet.

Oprindeligt havde premierminister Theresa May inviteret ham på et egentligt statsbesøg, som normalt inkluderer glitrende hestevogne og middag hos dronningen. Men det er blevet nedtonet til et todages arbejdsbesøg, angiveligt på grund af bekymringer over sikkerheden.

Arrangørerne bag demonstrationen i London siger, at de planlægger demonstrationer mod Trump i 50 byer rundt om i Storbritannien.

Præsidenten sagde ved ankomsten til Storbritannien torsdag aften til tabloidavisen The Sun, at de planlagte protester fik ham til at føle sig uvelkommen, og at han derfor ville undgå det centrale London.

Fredagens møde med premierminister Theresa May og den efterfølgende pressekonference blev holdt på hendes landsted, Chequers, uden for hovedstaden.