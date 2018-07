Thorvald Stoltenberg er død efter kort tids sygdom

Den tidligere norske udenrigsminister og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er død, 87 år gammel.

Det oplyser familien ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Thorvald Stoltenberg døde fredeligt hjemme i formiddag med familien rundt om sig efter kort tids sygdom, oplyser familien.

Thorvald Stoltenberg er far til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, der også er tidligere norsk statsminister. Jens Stoltenberg har de seneste dage været vært, mens en række statsledere i Nato mødtes til topmøde.

Han fløj hjem til Oslo torsdag aften grundet farens tilstand.

Ud over at have været minister i flere regeringer, har Thorvald Stoltenberg også været norsk diplomat samt politiker for Arbeiderpartiet.

Den tidligere ministers død omtales også med sorg fra Arbeiderpartiet.

– For mange i og udenfor Norge er det i dag, som om en af vores nærmeste er gået bort. Han satte mennesker først, gav aldrig op, kendte alle, og alle kendte Thorvald, siger Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

Thorvald Stoltenberg var uddannet jurist og begyndte sit udenrigspolitiske arbejde som sekretær i Udenrigsministeriet i 1958.

Gennem tiden har han blandt andet været ansat ved den norske ambassade i Beograd i Serbien samt Lagos i Nigeria.

Fra 1979 til 1981 var han forsvarsminister i Odvar Nordlis' regering, men det var først, da han overtog posten som udenrigsminister i marts 1987 under statsminister Gro Harlem Brundtland, at han følte sig hjemme i stoffet.

Et regeringsskifte i 1989 skubbede Stoltenberg ud af ministerstolen, og han overtog i stedet stillingen som FN-ambassadør.

Året efter blev han udnævnt til FN's højkommissær for flygtninge.

Det varede blot et år, inden han atter blev trukket hjem til Norge, hvor den nye statsminister Gro Harlem Brundtland tilbød ham jobbet som udenrigsminister.

En stilling, som han ifølge NTB aldrig lagde skjul på, var den, der passede ham bedst. Han forsøgte i sine tre år på posten at sætte Norges forhold til EU på dagsordenen i håb om at få sit moderland med i den europæiske union.

At Norge aldrig kom med, anså han som sit største politiske nederlag, skriver NTB.

Magtfulde mennesker havde dog fået øjnene op for Thorvald Stoltenbergs talenter, og da det norske folk i 1994 stemte imod, at Norge skulle med i EU, sad Stoltenberg i en ny stilling.

FN havde gjort ham til fredsmægler i Bosnien. En opgave, som var den tungeste, han nogensinde havde påtaget sig, udtalte Stoltenberg dengang.

Det holdt i nogle år, før han skiftede Bosnien ud med Danmark, da han i 1996 i en alder af 68 år takkede ja til at være norsk ambassadør i København.

Stillingen bestred han indtil 1999, hvor han fik i princippet fik afskediget sig selv. I hans bog "Det handler om mennesker" afslørede han, at han gerne ville være fortsat i København.

Men hans chef havde fundet et notat, hvor Thorvald Stoltenberg 35 år tidligere havde skrevet: "Ingen bør være ambassadør i udlandet, efter at de er fyldt 60 år".

Der skulle være plads til nye kræfter, havde Stoltenberg konkluderet, og det gav chefen ham tilsyneladende ret i.

Han overtog i stedet formandsposten i Røde Kors i Norge, som han bestred indtil 2008, hvor han trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet.