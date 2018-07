Irland dropper støtte til fossile brændstoffer

Irland er blevet det første land, der har stemt ja til at tage fuldkommen afstand til brug af fossile brændstoffer. Afstemningen betyder, at alle offentlige midler skal trækkes fra olie- og gasfirmaer for at imødekomme Irlands klimamål.

Det skriver The Independent.

Lovforslaget vil tvinge Irlands Strategiske Investeringsfond til at sælge sine investeringer, der omhandler fossile brændstoffer. Fonden har til formål at foretage kommercielle investeringer, for at fremme økonomisk aktivitet og beskæftigelse i Irland. Det svarer til, at fonden nu skal sælge for ca. 2,2 milliarder kroner.

Lovforslaget er blevet behandlet i det irske parlaments underhus, og selvom forslaget stadig mangler at blive stemt igennem i overhuset, er der ikke megen tvivl om, at det bliver vedtaget.

Forslaget blev første gang introduceret af den irske politiker, Thomas Pringle, og fik også dengang opbakning fra alle partier i parlamentet.

»Ved at afholde sig fra fossile brændstoffer sender Irland et signal om, at det irske folk er klar til at at tænke og handle udover snævre, kortsigtede løsningsforslag,« siger Thomas Pringle til The Guardian.

Det er ikke alene meningen, at lovforslaget skal fjerne støtten til nogle af de største udledere af drivhusgasser, men også at det skal vise Irlands ønske om at håndtere klimaforandringer.

Lovforslaget definerer et fossilt brændstof-firma som en virksomhed, der henter 20 pct. eller mere af sine indtægter fra udvinding af fossile brændstoffer. Forslaget tillader investering i irske virksomheder, der bruger fossile brændstoffer, hvis det kan finansiere, at de i fremtiden vælger andre energikilder.

Irland har indtil nu været spået til at kunne nå at reducere udledningen af drivhusgasser med 1 pct. inden 2020, og den irske regering er tidligere blevet kritiseret for at nedprioritere udledningen i landbruget.