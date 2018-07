Mand undsluppet fra fængselstransport i Sverige - flygtede ind i en skov

I Sverige har politiet det meste af dagen ledt efter en 25-årig mand, som til formiddag havde held med at flygte fra en fængselstransport.

Manden brød ud af transporten og stak af ind i en skov omkring kl. 11.30. Det skete uden for Laxå i Örebro Amt, da køretøjet holdt stille mellem Finnerödja og Laxå.

Han undslap, da han skulle flyttes fra Göteborg til Sala, og trods en stor politiaktion med hunde og helikopter meddeler politiet torsdag aften kl. 19, at manden stadig er på fri fod.

Manden blev for nylig dømt 14 års fængsel ved en lokal domstol, Tingsrätten, for et knivdrab i en forstad til Stockholm, skriver SVT. Dommen er dog anket til en højere instans og dermed ikke endelig, oplyser politiet. Manden har ifølge politiet ikke andre voldssager i bagagen.

»Men med tanke på, at han er på flugt, er det uvist, hvordan han handler,« skriver politiet på sin hjemmeside.

Derfor skal man nøjes med at kontakte politiet, hvis man ser en mand, der svarer til signamentet eller opfører sig afvigende.

Manden er ca. 177 cm høj med sort, krøllet hår. Han er barfodet og iklædt tøj fra Kriminalvården, det svenske Kriminalforsorgen. Det vil sige grå T-shirt og afklippede bukser. Han har også håndjern på.

I løbet af dagen er de pårørende til den dræbte blevet underrettet om flugten. Evin Cetin, som repræsenterer de pårørende i retssagen, kalder det »ekstremt alvorligt«, at en drabsdømt fange har haft mulighed for at undslippe.

»Vi følger udviklingen omhyggeligt og afventer undersøgelsen af, hvordan flugten har kunnet finde sted,« siger hun til SVT.