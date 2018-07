Med VM-finalen ventende lige om hjørnet håber det europæiske politisamarbejde, Europol, at udnytte den verdensomspændende fodboldgejst til at få indfanget nogle af de kriminelle, man allerhelst vil have fingrene i.

Det sker med en temmelig utraditionel kampagne. Torsdag har Europol fløjtet et interaktivt fodboldkortbaseret spil med 25 spillere i gang. Fodboldholdet består af personer, som er efterlyst af 23 europæiske lande.

»25 farlige kriminelle på flugt fra politiet deltager i den Europæiske "Most Wanted"-liga i forsøget på at blive lige så kendte som nogle af de rigtige spillere. Jo flere mennesker, der ser deres ansigter, des større er chancen for, at de bliver anholdt,« skriver Europol.

Som deltager begynder man med en tom bane, så undervejs må man indsamle koder fra Europols sociale medier for at låse spillerne op og samle et helt hold, inden slutfløjtet lyder den 14. juli. Når man indsaster en kode, kommer de efterlyste til syne på banen i fodboldtrøjer.

Kampagnen har alene det formål at gøre Europas borgere bekendt med de kriminelle i håb om, at de kan komme med det afgørende tip, der kan sætte de eftersøgte bag tremmer.

»Lad dem ikke vinde! Der er ingen ære i at spille i denne liga. Disse kriminelle er efterlyst for meget alvorlige lovovertrædelser som mord, væbnet røveri, bedrageri og narkohandel,« lyder det på kampagnesiden.

Det er ikke første gang, Europol tænker ud af boksen for at gøre opmærksom på sin liste, der lige nu tæller over 50 efterlyste. Politisamarbejdet erkender selv, at der er brug for en original tone for at tiltrække besøgende til hjemmesiden og dermed øge chancen for at få de kriminelle bag lås og slå.

I 2016 arrangerede man en julekalender med 24 låger, der i stedet for hyggelige nisser og lys chokolade gemte på videoer af farlige kriminelle. Kampagnen fik stor opmærksomhed i Danmark, da låge syv afslørede Danmarks mest eftersøgte mand. Her kunne man se en video af 30-årige Ziad Benamor, som er efterlyst for at have handlet med kokain og ecstasy i København.

Den øgede opmærksomhed førte ifølge Europol til seks anholdelser. Dog ikke af Benamor, som senest blev efterlyst i oktober i fjor af Københavns Politi, der mente, at han måske levede under falsk navn i den danske hovedstad. I den nuværende kampagne er der ingen danske indslag på listen.

Europol sender postkort til kriminelle: »Vi ved, at du savner pomfritter - kom hjem«

I sommeren 2017 forsøgte Europol at genskabe succesen med postkort adresseret til de eftersøgte. Det førte til tre anholdelser. Et af kortene var til Artur Nawrocki, som var på flugt efter at være blevet dømt for narkohandel i 2014.

»Kære Artur, belgiske pomfritter er de bedste, og vi ved, at du savner dem. Kom hjem og nyd dem snart. Vi har en god overraskelse til dig,« stod der på et af postkortene, der var illustreret med belgiske kendetegn som Manneken Pis, pomfritter og et glas øl.

I alt er mindst 17 personer fra Europols liste gennem tiden blevet anholdt som følge af afgørende tips fra befolkningen.