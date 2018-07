May: Hvidbog for EU-farvel er baseret på vælgernes vision

Efter et dramatisk opgør i den konservative britiske regering præsenterede premierminister Theresa May torsdag en hvidbog, som hendes regering kalder en plan for en "principfast og praktisk" udtræden af EU - også kaldet brexit.

- Det som vi kommer med, er en fremlæggelse af det, som den britiske befolkning stemte for, siger May om udspillet, som tidligere på ugen fik to nøgleministre til at træde tilbage.

I den længe ventede hvidbog foreslår briterne et nyt sikkerhedsmæssigt partnerskab med EU. Samtidig lægger den britiske regering op til, at Storbritannien og EU opretholder et frit marked for varer - med et løsere forhold omkring tjenesteydelser.

Frihandelsesområdet, som er planens kerne, har vakt harme hos mange af premierministerens partifæller. To af Mays vigtige ministre valgte at forlade regeringen i protest mod planen.

De to ministre, som ville have et "hårdt brexit" med et klart brud med EU, var David Davis, der som brexitminister stod for forhandlingerne med EU.

Den anden var Boris Johnson, der var udenrigsminister og en af de mest markante fortalere for EU-modstanderne.

Briternes nye brexitminister, Dominic Raab, siger, at det nu er op til EU at svare på det britiske udspil.

- Nu er det EU, som på sin side må svare. Vi nærmer os forhandlingerne med pragmatisk ånd, kompromisvilje og - især - venskab. Jeg håber og jeg tror, at EU vil forholde sig til vore forslag i samme ånd, siger Raab, som torsdag talte i det britiske parlament om hvidbogen.

Hvidbogen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien bliver offentliggjort, lidt over to år efter at briterne ved en folkeafstemning stemte for en udtræden af EU.

En talsmand for den britiske premierminister siger, at May-regeringen ikke udelukker, at forhandlingerne med EU kan ende uden en aftale.

Det britiske parlament skal i næste uge debattere hvidbogen og stemme om den. Der ventes ifølge flere ministre en "meget, meget, intens debat".

Brexit skal senest være forhandlet færdig i oktober-november i år, hvis Storbritannien som planlagt skal træde formelt ud af EU i marts 2019.

Men uret kan sættes i stå efter artikel 50, så forhandlingerne fortsætter efter fristen.