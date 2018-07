Tørkeperiode giver flere arkæologiske fund i Storbritannien

Mens den længerevarende tørkeperiode i øjeblikket danner grobund for megen frustration blandt danske landmænd, ser arkæologerne i Storbritannien med andre milde øjne på den.

Den manglende regn giver dem nemlig en enestående mulighed for at kunne se omridset af fortidens levn på markerne, hvor de øverste afgrøder i stigende grad falmer bort og lader bygningerne komme til syne.

Det gælder bl.a. gamle fæstninger og rester helt tilbage fra Anden Verdenskrig, ifølge det britiske medie Independent.

I det, der beskrives som "et vanvittigt kapløb mod tiden og vejret", hopper arkæologerne således om bord på flyvemaskiner og sender droner i luften for at kunne få et glimt af de mange bygningskonturer, som markerne gemmer på, inden regnen igen kommer og skyller dem væk.

Alene i Wales tæller arkæologernes nye opdagelser bl.a. en romersk bygning og en kirkegård fra den tidlige middelalder, mens almindelige borgere over hele Storbritannien hævder at have fundet tegn på alt fra gravsteder fra bronzealderen i deres lokale park til silhouetter af beskyttelsesrum fra Anden Verdenskrig.

»Det er ekstremt spændende,« siger arkæologisk efterforsker ved Royal Commission on the Anicent and Historical Monuments of Wales, Louise Barker, der ikke kan huske at have oplevet noget lignende i 40 år.

Og selvom regnen i Storbritannien skulle falde inden for de næste par dage, mener Louise Barker alligevel, at de mange forhistoriske opdagelser allerede kan være med til at frembringe ny arkæologisk viden.



Hun nævner bl.a. en romersk fæstning, der angiveligt kan være nøglen til at finde ud af, hvordan det romerske erobringstogt skred frem.

Den massive varmebølge gør desuden arbejdet markant nemmere for arkæologerne, og giver dem nogle arbejdsbetingelser, der slet ikke havde været mulige med udgravninger og radarundersøgelser uden at være til gene for landmændene og deres marker.