Britisk offer for nervegift er ude af kritisk tilstand

Den 45-årige brite Charlie Rowley er ikke længere i kritisk tilstand efter at være blevet udsat for nervegiften novichok i byen Amesbury.

Det oplyser Salisbury District Hospital, hvor Rowley er indlagt, onsdag eftermiddag. Hans tilstand beskrives nu som stabil men alvorlig. Tirsdag oplyste hospitalet, at manden var kommet til bevidsthed, men stadig var i kritisk tilstand.

Der er imidlertid sket yderligere fremskridt over natten.

»Han har stadig noget vej igen, før han kommer sig, men den fremgang, vi indtil videre har set, giver os grund til at være optimistiske,« lyder det fra hospitalet.

Briten blev indlagt på hospitalet sammen med sin 44-årige kvindelige samlever, Dawn Sturgess. Hospitalet oplyste søndag, at kvinden var død af forgiftningen.

Parret var faldet om i mandens hjem den 30. juni, og politiet troede indledningsvis, at de havde indtaget stoffer. Deres symptomer gav dog politiet anledning til at foretage yderligere undersøgelser, som bekræftede, at de var blevet udsat for nervegiften.

Det er det samme middel, som blev anvendt under angrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia i den nærliggende by Salisbury den 4. marts.

Hvad foregik der i denne park? Et nyt giftangreb eller bare dårlig oprydning? Muligvis er der tale om misbrugere, der fandt en efterladt sprøjte eller beholder fra attentatet mod eksspionen Sergej Skripal.

Politiet efterforsker forgiftningen af Dawn Sturgess som et drab. Man kan endnu ikke sige med sikkerhed, at hændelserne i marts og juni hænger sammen, men arbejder på at finde ud af, om midlerne stammer fra samme parti noviochok.

Man arbejder ud fra en teori om, at Sturgess og Rowley har rørt ved en beholder, som nervegiften har været i. Denne beholder har man dog ikke fundet endnu, og man forventer, at efterforskningsarbejdet kan tage flere måneder.

Angrebet på Skripal satte gang i en diplomatisk krise mellem Rusland og resten af Vesten, da Storbritannien hævdede, at Rusland var skyldig i angrebet. Rusland har nægtet sig skyldig, men en lang række lande har alligevel valgt at udvise russiske diplomater. Fra russisk side har man svaret med tilsvarende udvisninger af vestlige diplomater.