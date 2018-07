Grækenland har udviser russiske diplomater for sabotage

Grækenland udviser to russiske diplomater og nægter yderligere to indrejse. Russerne er anklaget for at have arbejdet for at underminere den netop indgåede aftale med Makedonien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer den store græske avis Kathimerini.

Sidste måned indgik Grækenland og Makedonien en historisk aftale, hvor den strid om navnet Makedonien, der har skabt splid mellem landene i årtier, blev bilagt.

Aftalen betyder, at Grækenland ikke vil stille sig i vejen for, at Makedonien bliver medlem af Nato.

Ifølge Reuters er de russiske diplomater udvist for at forsøge at sabotere aftalen. Diplomaterne er anklaget for at have foretaget handlinger, "der ikke er forenelige med deres status" samt anslag mod den nationale sikkerhed.

Dimitris Tzanakopoulos, talsmand for den græske regering, siger på tv-kanalen Skai, at Grækenland ikke vil tolerere opførsel, der er i strid med international lov.

Rusland har meldt ud, at man vil udvise et tilsvarende antal græske diplomater som modsvar.