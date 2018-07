Tysk kvinde fra nynazistisk gruppe er blevet idømt livsvarigt fængsel for racistisk motiverede drab

Hun er blevet omtalt som nynazist og har været tiltalt for racistisk motiverede drab på ti personer.

Nu har en domstol i München idømt Beate Zschäpe fængsel på livstid.

Mor henvendt til nynazist fra gruppe, der dræbte ni på 10 år: »Kan De sove, når De lægger hovedet på puden?« Onsdag falder der dom i sagen imod et medlem af den nynazistiske terrorgruppe NSU. Men de pårørende får aldrig svar på det spørgsmål, der plager dem mest.

Dommen blev afsagt onsdag formiddag efter 430 retsmøder fordelt over næsten fem år.

Beate Zschäpe er det eneste overlevende stiftende medlem af den nynazistiske celle Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU).

Hun var med i gruppen sammen med Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt, ligesom hun har dannet par med dem begge.

Sammen skabte de en nynazistisk trio, hvoraf et eller flere medlemmer begik mord og spredte vold over hele Tyskland.

Da Beate Zschäpe i sidste uge tog ordet – for anden gang siden sagen begyndte – sagde hun, at hun ikke selv længere sympatiserer med nationalismen.

Hun fordømte også Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardts handlinger, samt at hun selv var for svag til at forlade gerningsmændene:

»Jeg havde og har ingen viden om, hvorfor netop disse mennesker på netop disse steder blev udvalgt af Uwe Böhnhardt og Uwe Mundlos,« sagde hun ifølge avisen Tagesspiegel.